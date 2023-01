L’indiscrezione: Novara, è fatta per Illanes in prestito secco

Un nuovo difensore centrale per il Novara. Si tratta dell’argentino Julian Illanes, classe 1997, in uscita da Avellino. Accordi raggiunti pochi minuti fa, Illanes chiuderà la stagione a Novara e sarà uno dei rinforzi di Marchionni. Operazione in prestito secco.

Foto: Twitter Avellino