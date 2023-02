L’indiscrezione: Novara, colpo Varone per il centrocampo

Il Novara sta per chiudere un colpo importante per il centrocampo. Si tratta dello svincolato Ivan Varone, classe 1992, alle spalle diverse esperienze con Ternana, Cosenza, Carrarese e Reggiana prima del trasferimento al Panaitolikos. Varone aveva richieste in B (Ascoli e Spal), ma ha preferito non aspettare e così sta per raggiungere l’accordo con il Novara. Pronto un contratto di sei mesi per il centrocampista.

Foto: sito Ternana