L’indiscrezione: non solo Lapadula, il Sassuolo insiste per Makoumbou. E Gaetano…

Il Sassuolo vuole prendere un attaccante importante, confermate le indiscrezioni su Gianluca Lapadula in uscita da Cagliari e raccontate nei giorni scorsi da Gianluigi Longari. Ma il Sassuolo insiste per un altro calciatore del club rossoblù, stiamo parlando del centrocampista Antoine Makoumbou, classe 1998, che ha il totale gradimento di Grosso. Il Cagliari vuole completare alcune uscite (Di Pardo è a un passo dal Modena) per tornare forte su Gianluca Gaetano con il desiderio di acquistare il cartellino.

Foto: Sassuolo X