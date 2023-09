L’indiscrezione: no di Sambutaro, la Virtus Francavilla va su Biondi

La Virtus Francavilla aveva raggiunto un accordo con il Lecco per Sambutaro, ma il centrocampista ha rifiutato. Adesso la Virtus pensa allo svincolato Kevin Biondi, classe 1999 ex Catania e Pordenone, per coprire quel ruolo. Avviati i primi contatti.

Foto: facebook Virtus Francavilla