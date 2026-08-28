L’indiscrezione: Njie-Fiorentina, contatti vivi. Ma prima l’erede di Kean

28/08/2026 | 23:50:03

La Fiorentina ha tenuto contatti vivi per Njie, un obiettivo concreto, esattamente come svelato stamattina. Il club viola è fortemente interessato e insisterà, arrivare a 15 milioni più eventuali bonus non sarebbe un grande problema. Ma prima la Fiorentina vuole giustamente risolvere il quiz per l’attaccante destinato a sostituire Kean: vanno avanti i dialoghi con il Manchester United dopo l’accordo raggiunto ieri con l’entourage dell’olandese, bisogna chiudere. Il piano B è Beto, completamente un altro tipo di specialista giustamente considerato alternativo. In un secondo momento la Fiorentina si concentrerà su Njie, sapendo che c’è anche il Crystal Palace interessato.

Foto: Instagram Njie