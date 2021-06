L’indiscrezione: Nicolas, ci sono Ternana (pole) e Cremonese. La Reggina non aspetta più

Percentuali alte – molto alte – fino a 24 ore fa per il rinnovo di Nicolas con la Reggina. Ma la Reggina non aspetta più, andrà su un altro portiere, il gioco al rialzo non è piaciuto. Sembra il bis della vicenda Baroni, la Reggina non vuole essere prigioniera di nessuno. Nicolas resterà in B: la Ternana ci prova da gennaio ed è in pole, anche se la Cremonese sta provando a inserirsi.

Foto: sito Reggina