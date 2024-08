L’indiscrezione: Nico Gonzalez e la Juve, perché 30 milioni non bastano

Juventus e Fiorentina si sono incontrate rispetto all’orientamento iniziale di organizzare una video conferenza per Nico Gonzalez. Il summit ha portato a una fumata grigia che non cambia le cose dal punto di vista della volontà dell’attaccante argentino che vuole la Juve a ogni costo. Ma la proposta di 30 milioni non basta e c’è un perché: la Fiorentina pensa che la Juve dia troppo per scontato che – dopo l’acquisizione di Gudmundsson – in automatico il club bianconero possa prendere Nico alle sue condizioni. Invece no, ecco perché la Fiorentina è partita da 40 e vuole tenere il pallino del gioco. Ecco perché la Fiorentina mantiene la linea di non inserire contropartite nell’operazione Nico, pur avendo un certo gradimento sia per McKennie che per Arthur. Ma non ci sono dubbi che la Juventus spingerà per chiudere Nico.

Foto: Instagram Fiorentina