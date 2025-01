L’indiscrezione: Ndour, la Fiorentina per ora è fredda. Il Bologna ci pensa

Cher Ndour, centrocampista centrale classe 2004, non è un obiettivo della Fiorentina malgrado le voci circolate nelle ultime ore. Addirittura un pressing in corso, a noi risulta che neanche ci sia una trattativa. Magari le cose possono cambiare, ma oggi la situazione è questa. Il Bologna, invece, ci sta pensando ma all’interno della vicenda slot prestito che negli ultimi giorni hanno creato non pochi intoppi al Paris Saint-Germain. Ricordiamo che il classe 2004 è in prestito al Besikats, ma la sua avventura in Turchia potrebbe finire presto.

Foto: Instagram Ndour