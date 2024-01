Emanuele Ndoj resta un obiettivo concreto per il Lecco che è sempre molto attivo sul mercato. Ma nei dialoghi di stamattina non è stato raggiunto un accordo definitivo per il centrocampista in uscita dal Brescia. Le parti si riaggiorneranno dopo i prossimi impegni di campionato per arrivare a un’intesa definitiva.

Foto: Instagram Brescia