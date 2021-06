L’indiscrezione: Napoli, piace sempre molto Emerson Palmieri. Ma a una condizione

Il Napoli non ha mai trattato Nuno Tavares, ma cerca un grande specialista per la corsia mancina. Il primo della lista resta Emerson Palmieri che ha un contratto in scadenza tra un anno con il Chelsea e relativa opzione. E’ lui, per distacco, il primo della lista di Luciano Spalletti, ma la condizione è sempre la stessa. Ovvero prestito con diritto di riscatto, la stessa di Bakayoko, a meno che più avanti non ci sia qualche uscita che possa giustificare una formula diversa.

Foto: Twitter Chelsea