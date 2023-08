L’indiscrezione: Napoli, la differenza tra Koopmeiners e Veiga (seguito da aprile)

Il Napoli vuole fare un grande investimento per il centrocampo, parole recenti di Aurelio De Laurentiis. A maggior ragione se Piotr Zielinski sciogliesse definitivamente le ultime riserve in direzione Al Ahli. La situazione legata a Koopmeiners l’abbiamo spiegata: l’Atalanta non lo cede per meno di 45-50 milioni più bonus. E possiamo aggiungere che oggi probabilmente non lo cederebbe neanche per quella cifra. La spiegazione: siamo in una fase di mercato in cui diventa difficile trovare un sostituto all’altezza. E l’Atalanta ha fatto fin qui operazioni in grande stile, partendo dalla volontà di blindare sia Scalvini che Koopmeiners. Ma il Napoli ha un altro asso nella manica, si chiama Gabri Veiga, classe 2002, gioiello di straordinario talento del Celta Vigo. Un nome anticipato in tempi non sospetti, era fine aprile quando Gianluigi Longari parlò di una missione per Veiga, novità assoluta. Il Celta Vigo chiede il pagamento della clausola da 40 milioni, il Napoli ha intenzione di insistere.

Foto: Instagram Veiga