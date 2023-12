L’indiscrezione: Napoli, la differenza tra Faraoni e Mazzocchi

Il Napoli manderà a giocare Alessandro Zanoli, con il Genoa che spinge da giorni, come già anticipato, e che ha ottenuto il gradimento del diretto interessato. Certo, le trattative vanno chiuse ma Zanoli vuole tornare a Genova, stavolta sponda rossoblù, pur avendo memorizzato il gradimento di almeno un altro paio di club in Serie A. Il Verona per esempio farebbe uno scambio con Davide Faraoni, ma libererebbe a prescindere Faraoni senza eccessive pretese per il cartellino. Una situazione diversa rispetto a quella di Mazzocchi che per la Salernitana ha una valutazione di almeno 4-5 milioni. E così confermiamo la staffetta Zanoli-Faraoni a Napoli, senza che ci sia uno scambio: è una situazione da seguire con attenzione.

Foto: Instagram Faraoni