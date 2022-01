L’indiscrezione: Nandez per ora freddo sul Toro. Il Napoli non c’è. Proposto alla Juve se…

Nahitan Nandez può sempre lasciare il Cagliari entro questa finestra di mercato. Il Torino avrebbe voluto fare un sacrificio, si stava avvicinando a un’intesa con il Cagliari, ma poi il diretto interessato ha preso tempo. Il Napoli non è stato mai concretamente in corsa, neanche in prestito con diritto di riscatto. Alla Juve è stato proposto, è vero, sarebbe un’opzione se partisse un centrocampista, magari se arrivasse una grande proposta per Bentancur oppure se il club bianconero si liberasse di Ramsey oppure se cambiassero altre valutazioni sul centrocampista. E Nandez vivrà in attesa degli ultimi giorni di mercato. Foto: Twitter Cagliari