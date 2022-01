Cagliari e Torino hanno parlato di Nahitan Nandez ma al momento – come già raccontato – le condizioni non sono semplici. Il Cagliari chiede 2 milioni di prestito oneroso più 17–18 milioni di riscatto che possa diventare presto un obbligo. A queste condizioni è molto difficile. Izzo e Baselli per il Cagliari viaggiano su un altro binario, per Nandez non sono previsti scambi.

FOTO: Twitter Cagliari