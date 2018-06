L’indiscrezione: Nainggolan, l’Inter si prepara ad alzare l’offerta. E sulla volontà…

La volontà conta più di qualsiasi altra cosa. E l’Inter ha incassato la volontà di Radja Nainngolan dopo “i dialoghi proficui e costruttivi” della scorso fine maggio. Non è un’operazione che può chiudersi in due o tre giorni, ci sarà un incontro tra i club, l‘Inter ha la priorità di fare plusvalenze con i numerosi giovani sul mercato per mettere al posto il discorso legato al fair-play finanziario. Poi alzerà l’offerta che a noi risulta sia partita da una base di 25-26 milioni con la possibilità di inserire una contropartita tecnica gradita alla Roma e non ancora individuata. Ci sarà tempo, ma la strada è tracciata. E, ricordiamolo fino alla noia, per Spalletti è una priorità.

Foto: Twitter ufficiale Roma