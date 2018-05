L’indiscrezione: Nainggolan-Inter non esclude Rafinha. Con Spalletti…

Una priorità: Radja Nainggolan. E su questo siamo stati chiari già nei giorni scorsi, per l’Inter è un passaggio obbligato. Spalletti stravede, non è una notizia, l’ha inserito al primo posto per distacco nella lista, ha chiesto di mettere da parte qualsiasi altro obiettivo. Anche giovane e di valore come Barella. La differenza rispetto alla scorsa estate è rappresentata da una maggiore disponibilità del diretto interessato e dalla possibile non blindatura dalla Roma. Ci sarebbe stato un dialogo approfondito con Spalletti, in attesa di entrare nel vivo. L’operazione Nainggolan va studiata nei dettagli, la valutazione è scesa rispetto a un’anno fa, quando si ragionava sulla base di 35-40 milioni. E l’arrivo di Nainggolan non escluderebbe quello di Rafinha, sempre in corsa, i discorsi con il Barcellona verranno approfonditi più avanti.

Foto: Twitter ufficiale Roma