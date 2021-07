al, operazione completata. Come vi abbiamo raccontato stamattina , l’Inter cederà l’attaccante classe 2000 in prestito secco. Il via libera arriverà a partire da martedì, l’Inter ha chiesto di tenere Mulattieri fino a lunedì, poi il ragazzo potrà raggiungere il nuovo club. Proposto anche Satriano, ma al momento non ci sono margini.