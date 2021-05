L’indiscrezione: Monza-Brocchi, accordo per la risoluzione

Pochi minuti fa il Monza e Cristian Brocchi hanno raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto in scadenza nel giugno del 2021. L’intesa è stata raggiunta senza grossi problemi, dopo l’incontro di qualche giorno fa tra Adriano Galliani e l’allenatore artefice della promozione dalla Serie C. E molto presto sarà ufficiale. Ora il Monza andrà su Giovanni Stroppa – già incontrato – se per quest’ultimo non dovessero registrarsi sirene dalla Serie A (è in una lista della Samp). Ricordiamo che era stato contattato, prima di Stroppa, anche Pippo Inzaghi.

Foto: Twitter Monza