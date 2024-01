L’indiscrezione: Molina e Nicastro, doppio colpo Vis Pesaro per l’attacco

La Vis Pesaro sta chiudendo un doppio colpo per l’attacco. In arrivo a sorpresa l’argentino Juan Ignazio Molina, classe 1997, fin qui protagonista in Serie D con il Mori Santo Stefano. Nato a Rosario, ora per Molina la possibilità di fare un salto di qualità: la Vis Pesaro lo ha strappato alla concorrenza di Lucchese, Virtus Verona e Gubbio. Intanto, nelle Marche sta per arrivare un altro attaccante: si tratta di Francesco Nicastro, 32 anni, in uscita dal Pontedera. La necessità di fare altre operazioni nel reparto offensivo dopo la cessione di Sylla al Perugia.

Foto: Facebook Vis Pesaro