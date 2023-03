Un’altra sconfitta con il Virtus Verona, un tonfo in casa che il Vicenza non aveva messo in preventivo dopo una stagione sull’altalena. L’allenatore Modesto ora barcolla, la fiducia del club è finita, il rapporto andrebbe avanti solo formalmente. Inevitabile che nelle prossime ore ci saranno profonde valutazioni.

Foto: Instagram LR Vicenza