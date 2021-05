L’indiscrezione: Modena, ora il closing. E poi Tesser per la panchina

Una cocente delusione per il Modena: eliminazione dai playoff dopo un finale choc con rimonta e sorpasso dell’Albinoleffe. Adesso la possibile, probabile svolta societaria, con Stone Island al comando del club, anche se è giusto aspettare il closing dei prossimi giorni. In caso di fumata bianca, pronto Attilio Tesser per la panchina: negli ultimi giorni altri club hanno cercato l’ex Pordenone ma il Modena è in vantaggio.

Foto: Twitter Pordenone