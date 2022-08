L’indiscrezione: Modena, in arrivo il difensore Coppolaro

Un altro colpo per l’ambizioso Modena. Si tratta del difensore centrale Mauro Coppolaro, classe 1997, in uscita dalla Virtus Entella. Trattativa ormai ai dettagli, Coppolaro è pronto per le visite.

Foto: sito Venezia