L’indiscrezione: Modena, assalto a Di Paola. E due obiettivi per l’attacco

Il nuovo Modena comincia a prendere forma. Pressing in corso per Manuel Di Paola, centrocampista centrale classe 1997, reduce da una buona stagione con la Vis Pesaro. Due grandi obiettivi per l’attacco: Alessandro Marotta, di proprietà della Juve Stabia, e Leonardo Candellone.

