L’indiscrezione: Mkhitaryan, niente Lazio e solo Roma. Il rinnovo è vicino

Mkhitaryan e la Roma: ci sono tutte le basi e le condizioni perché il rapporto vada avanti. Ci sono stati incontri e forse non esiste la necessità che ce ne sia un altro rispetto alla volontà di prolungare il contratto in scadenza per un altro paio di stagioni. La rivisitazione giallorossa negli ultimi 30 metri può portare a qualche addio (Carles Perez in testa) ma il rapporto con l’armeno resta saldo e il matrimonio ha ottime possibilità di andare avanti.

Si è parlato di Mkhitaryan come un’opportunità per la Lazio, ma non ci sono stati margini neanche per accennare il discorso. Soltanto Roma con fumata bianca non troppo lontana.

Foto: Twitter Roma