L’indiscrezione: Miranchuk all’Atlanta, è fatta. I dettagli

Aleksej Miranchuk sarà un nuovo giocatore dell’Atlanta. Pochi minuti fa sono stati scambiati i documenti, in arrivo l’annuncio. Una trattativa che era già in stato avanzato 12 giorni fa, il trequartista classe 1995 lascia l’Atalanta per una nuova esperienza. Un’operazione che si è chiusa per circa 15 milioni con il placet definitivo del club di Percassi.

#Miranchuk ha saltato amichevole, vuole riflettere su #Atlanta in pressing, potrebbe dire sì nelle prossime ore. Ottimismo in crescita: operazione da 12-13 milioni bonus compresi — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 18, 2024

Foto: Miranchuk Instagram