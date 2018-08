L’indiscrezione: Minala-Trabzonspor si raffredda. Sondaggi di Leganes e Parma

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato l’inserimento del Trabzonspor per Joseph Minala, centrocampista classe ’96 di proprietà della Lazio. Gli aggiornamenti: il club turco, che inizialmente aveva proposto un prestito con diritto di riscatto, ora chiede un trasferimento a titolo definitivo con diritto di recompra a favore della Lazio. Ma il calciatore e il suo entourage non sono convinti di questa formula perché il centrocampista camerunese perderebbe lo status da comunitario e, in caso di eventuale rientro in Italia, occuperebbe uno slot extra. Ecco perché la pista turca si è raffreddata. Intanto, nelle ultime ore, per Minala ci sono stati sondaggi da parte del Leganes e del Parma, ma per ora il club emiliano prende tempo.