Yerry Mina può lasciare la Fiorentina nelle prossime ore dopo una prima fase di stagione in cui ha avuto scarsa visibilità. Il centrale colombiano classe 1994 piace al Cagliari che sta cercando un difensore con quelle caratteristiche. Simone Rondanini, agente del calciatore, in queste ore è in Sardegna per arrivare a un accordo.