L’indiscrezione: Mina e la Fiorentina sempre più vicini

Yerry Mina è sempre più vicino alla Fiorentina. Scelta fatta, con il gradimento assoluto del difensore centrale colombiano classe 1994, svincolatosi dopo l’esperienza con l’Everton. Si sta ragionando sul contratto che potrebbe essere di uno o due anni con opzione, Mina da anni avrebbe voluto fare un’esperienza in Serie A e ha messo Firenze in cima alla lista rispetto alle altre due-tre offerte che sono arrivate. La Fiorentina conta presto di definire i dettagli per consegnare Mina a Vincenzo Italiano. Non è escluso che arrivi un altro centrale (Martinez Quarta potrebbe andar via in caso di un’offerta importante), piace sempre Sutalo seguito da altri club. E occhio alla posizione di Amrabat che il Manchester United ha scelto da giorni e giorni…

Foto: twitter Everton