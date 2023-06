L’indiscrezione: Milinkovic-Savic conferma il sì alla Juve. Gli scenari e la valutazione

Sergej Milinkovic-Savic quasi sicuramente lascerà la Lazio nelle prossime settimane. Ci sono due strade, oggi improbabili, perché gli scenari possano cambiare: il rinnovo oppure la decisione del club di tenerlo fino alla scadenza. Quest’ultimo scenario sarebbe un bagno di sangue, significherebbe realizzare zero euro da uno dei centrocampisti più apprezzati degli ultimi anni. Dall’estero nessuno ha bussato fin qui concretamente, neanche è detto che se bussasse qualcuno avrebbe la precedenza nelle considerazioni del Sergente. In Italia abbiamo spiegato come l’Inter sia in vantaggio su Frattesi (seguito anche dalla Juve, oltre che da Roma e Milan), mentre la Juve ha un vecchio discorso con SMS che può concretizzarsi. Stiamo parlando di un accordo sull’ingaggio raggiunto lo scorso novembre e che vi abbiamo anticipato nei dettagli, quando ancora non erano esplose le vicende extracampo che hanno condizionato la storia recente cel club bianconero. L’intesa sull’ingaggio è una base, molto importante, ovviamente serve il resto. La situazione va seguita con attenzione, dipenderà dal rinnovo o meno di Rabiot, ma non è detto che sia proprio collegata. SMS accetterebbe la Juve pur se dovesse rinunciare per una stagione alla Champions conquistata con la Lazio, un palcoscenico molto ambito. Altro chiarimento: SMS non può certo essere un’alternativa di qualcuno, come abbiamo letto. E sulla valutazione difficilmente si partirà da 40 milioni, a un anno dalla scadenza. Potrebero bastare 30 più 5 di bonus, ma senza inserire nell’affare altre eventuali operazioni (LucaPellegrini in testa) che viaggiano su un binario a parte. Ma di sicuro le prossime settimane (o i prossimi giorni) saranno quelle di Milinkovic-Savic.

Foto: Milinkovic-Savic Instagram