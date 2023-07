L’indiscrezione: Milinkovic-Savic all’Al Hilal, documentazione ok. Ora la firma di Lotito

Sergej Milinkovic-Savic all’Al Hilal: la documentazione è stata completata pochi minuti fa. Tutto ok tra cartellino (circa 40 milioni), commissioni (gestite dal club arabo), eventuali e varie. Adesso manca soltanto la firma di Lotito per dare il via libera al trasferimento e per consentire al Sergente una nuova avventura professionale in Arabia dopo 8 anni con la Lazio.

Foto: Instagram Lazio