L’indiscrezione: Milan, Sabitzer intriga. Giroud caldo. Il no di Tadic, l’attesa per due. E Kessie…

Uscito dall’equivoco Tadic, perché un equivoco era e non esistevano margini per lasciare l’Ajax, ora il Milan è alla finestra per capire i margini su altre trattative. Ribadiamo quanto scritto due giorni fa, Sabitzer è un’opzione possibile, ha una clausola con il Lipsia ma a un anno dalla scadenza si può prendere a condizioni giuste. Sabitzer è completo, duttile, tecnico, può giocare in più ruoli, sarebbe perfetto per Pioli. Ha proposte anche in Germania oltre che in Inghilterra, il Milan segue. Esattamente come vorrebbe agire le Ziyech e/o Ceballos, ma qui i tempi possono essere più lunghi. Giroud è caldo, con fiducia, la volontà dell’attaccante è questa. Berardi resta un sogno, al momento nessuna trattativa, ma non potrebbe essere diversamente con gli Europei in corso. Su Kessie, in scadenza nel 2022, ribadiamo quanto detto diversi giorni fa: il Milan deve presentarsi con quanto richiesto dal centrocampista, una cifra vicina ai sei milioni netti a stagione, senza “se” e senza “ma”, l’unico modo per uscire da qualsiasi equivoci e accorciare i tempi. Il rinnovo di Calabria, invece, è ormai dietro l’angolo.