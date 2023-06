L’indiscrezione: Messi ora insiste per Busquets all’Inter Miami. E per la panchina…

Leo Messi ha aspettato il Barcellona, ha memorizzato i problemi e ha ormai scelto l’Inter Miami, come rivelato dal suo biografo e come confermato successivamente da diverse fonti prima delle dichiarazioni del diretto interessato e dell’annuncio ufficiale. Da giorni era una pista da seguire con attenzione, al punto che già la scorsa settimana era stato segnalata la candidatura del Tata Martino come allenatore, ulteriore conferma dello stato già avanzato della trattativa per il trasferimento della Pulce a Miami. Adesso è possibile che anche Sergio Busquets raggiunga Messi, di sicuro Leo è in pressing, sarebbe il ricongiungimento di una coppia magica ai tempi del Barcellona.

Foto: Instagram Busquets