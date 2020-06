L’indiscrezione: Mertens-Napoli, documenti pronti per la firma-rinnovo. L’annuncio…

Non c’erano dubbi di alcun tipo. Ma ora possiamo aggiungere che sono pronti i documenti per la firma-rinnovo di Dries Mertens che si legherà al Napoli fino al 2022 (con opzione). Dopo gli accordi del 18 maggio, mancava soltanto l’ultimo passaggio, quello strettamente formale. Avvocati al lavoro, documentazione pronta. L’annuncio arriverà entro la prossima settimana, prima o dopo la finale di Coppa Italia di mercoledì a Roma contro la Juve. Mertens riparte dal Napoli, era chiarissimo da quasi un mese. E riparte da 122 gol, nessuno ha segnato come lui nella storia del club azzurro. Una storia che continua e che regalerà tanti altri momenti di grande intensità.

Foto: Twitter ufficiale Napoli