Anche lo Spezia ci sta provando per Alex Meret e potrebbe scavalcare la concorrenza. Contatti in serata, l’ultima decisione al portiere che ha richieste anche da Torino e Leicester. Provedel aspetta di essere liberato dallo Spezia, pensava di fare le visite oggi. E il Napoli sta lavorando per definire l’operazione Kepa, sempre prima scelta per la porta.

Foto: Instagram Meret