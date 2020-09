Lo Spezia vuole chiudere due-tre colpi nei prossimi giorni. Il nome caldo è quello di Deiola, centrocampista in uscita dal Cagliari e reduce dal prestito di Lecce. Conferme su quanto anticipato: asse con la Fiorentina sia per Saponara che per Agudelo, in quest’ultimo caso serve il placet del Genoa. Asencio resta in lizza per l’attacco.

