L’indiscrezione: Meccariello e Pisacane ai margini, il Lecce ripensa a Dermaku

Come se non bastasse la vicenda Mancosu, che meriterà presto un approfondimento, il Lecce ha qualche altro problema da risolvere. Ci riferiamo soprattutto alla difesa, visto che Meccariello e Pisacane si stanno allenando a parte, molto presto verrà chiarita la vicenda, in ogni caso si imporrebbe un altro intervento in difesa. E così il Lecce sta pensando a Kastriot Dermaku, che il direttore sportivo Trinchera ha avuto a Cosenza e che tornerebbe in Salento dove è stato recentemente prima di rientrare a Parma per fine prestito. Su Dermaku bisognerebbe fare un discorso più ampio, ma ci sarà tempo.

Foto: Logo Lecce