L’indiscrezione: Mazzarri-Napoli, incontro nel pomeriggio

Walter Mazzarri non ha incontrato il Napoli, ma ha avuto un contatto telefonico per un summit che si terrà nelle prossime ore. Può darsi che Mazzarri sia già a Roma, ma non si è ancora presentato negli uffici della Filmauro dalle parti di Piazza Venezia. Il summit potrebbe essere anche in un altro posto, in modo da depistare. Di sicuro Mazzarri ha sentito poco fa il Napoli per fissare l’appuntamento nelle prossime ore. Lui ha già dato il via libera per un contratto fino a giugno, contrariamente a Tudor che ha fatto richieste diverse. Ora i riflettori sono tutti su Mazzarri con svolta attesa nelle prossime ore.

Foto: sito uff Torino