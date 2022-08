L’indiscrezione: Mazzarri è rimasto in Marocco, presto nuovo summit

Walter Mazzarri sta trattando direttamente in Marocco con la Federazione che presto gli formalizzerà una proposta. La Federazione marocchina lo ha convocato qualche giorno fa, come riportato dai siti locali, l’ex allenatore di Napoli e Torino è uno dei candidati per sostituire Halihodzic ai prossimi Mondiali. Mazzarri ha dato totale disponibilità, ha chiesto garanzie su budget e programma, nelle prossime ore ci sarà un nuovo vertice. Il fatto che gli abbiano chiesto di restare significa che la volontà sarebbe quella di arrivare a una soluzione, ma vanno trovati gli accordi. Il summit servirà per capire quali siano i margini di arrivare a un’intesa. Di sicuro in questo momento la Federazione marocchina sta parlando solo con Mazzarri, altri candidati si materializzerebbero in caso di mancato accordo con il tecnico di San Vincenzo.

