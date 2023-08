L’indiscrezione: Maximiano, ultimatum Lazio all’Almeria

La Lazio non considera Maximiano incedibile, non ha approfondito per Audero che andrà all’Inter, ma ha chiesto all’Almeria una risposta definitiva entro domani. Se il club spagnolo non dovesse trovare gli accordi entro la giornata di domani, la Lazio chiede 8 milioni più 2 di bonus, potrebbe decidere di non cedere più Maximiano. Quindi, ultimatum per le prossime 24 ore in modo da sbloccare una trattativa che non è stata ancora perfezionata.

Foto Instagram Lazio