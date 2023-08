L’indiscrezione: Maximiano-Almeria, l’ora delle viste. Pellegrini-Rovella in arrivo

Maximiano finalmente va all’Almeria. Dopo una lunga trattativa, caratterizzata da qualche stop, è arrivato il via libera al punto che domattina il portiere ormai ex Lazio farà le visite con il nuovo club. Intanto, non ci sono più dubbi sull’arrivo di Luca Pellegrini e Nicolò Rovella: dopo quanto ribadito anche ieri, l’operazione chiusa venerdì scorso entra nel vialone degli aspetti formali e burocratici. Al punto che già domani entrambi sono attesi nella Capitale per prepararsi alle visite e mettersi a disposizione della Lazio.

Foto: Instagram Maximiano