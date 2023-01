Un nuovo terzino sinistro per il Palermo. Dopo aver trattato Martella che invece resterà a Terni, il club rosanero sta definendo gli ultimi dettagli con il Benevento per l’arrivo in rosanero di Edoardo Masciangelo. Operazione in stato avanzato, l’intenzione è quella di chiudere entro stasera.

Foto: facebook personale