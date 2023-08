L’indiscrezione: Mario Rui-Napoli, non c’è ancora accordo sul rinnovo

MarioRui e il Napoli: oggi c’è stato un incontro per parlare del suo prolungamento dal 2025 al 2026. Ma non esiste ancora una base di intesa tra il presidente De Laurentiis e il suo agente Giuffredi, le parti torneranno a parlare nei prossimi giorni. Mario Rui ha voluto dare precedenza al Napoli, nei giorni scorsi c’era stato un sondaggio della Lazio (il club bianconceleste è sempre su Luca Pellegrini), vedremo eventuali sviluppi nei prossimi giorni. Il primo round non ha portato alla fumata bianca.

Foto: Instagram Mario Rui