L’indiscrezione: Mario Rui-Napoli, domani l’incontro per il rinnovo

Mario Rui si prepara ad allungare il suo contratto con il Napoli dal 2025 al 2026. Domani ci sarà un incontro nel ritiro di Castel di Sangro per formalizzare la proposta che c’era già stata per l’esterno portoghese. La Lazio, come raccontato, ha fatto solo un sondaggio esplorativo ma, poi, non ha approfondito. Mario Rui era entrato anche nel mirino dell’Al Nassr ma poi sono state bloccate le operazioni in entrata del club di Cristiano Ronaldo. Adesso il summit per il rinnovo con il Napoli.

Foto: Instagram Mario Rui