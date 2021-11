L’indiscrezione: Maresca senza alibi. Il Parma valuterà. Gli scenari

Enzo Maresca è crollato a Lecce con il suo Parma dopo due vittorie consecutive. Una sconfitta per 4-0 che non ha attenuanti, una prestazione insignificante e nessun tiro in porta con la squadra salentina che ha chiuso la pratica nel primo tempo. Maresca si era risollevato con due vittorie di fila ma è normale che il club, approfittando della sosta, farà valutazioni profonde. Fin qui il Parma ha sempre creduto in Maresca, ma adesso la situazione meriterà come minimo un approfondimento. Può darsi che la fiducia venga ribadirà ma la partita di Lecce è stata troppo brutta per essere facilmente digerita. La proprietà americana eventualmente andrebbe alla ricerca di un grande nome: si era parlato di Fabio Cannavaro o Hernan Crespo, ma almeno nel primo caso non ci sono riscontri. Pirlo e Gattuso sono due grandi nomi, ma fin qui hanno preferito restare alla finestra aspettando l’occasione giusta. Un profilo può essere quello di Sandro Nesta, ma prima il Parma dovrà sciogliere le riserve su Maresca che vive il momento più difficile della stagione dopo un cammino comunque tormentato. Se fosse ancora fiducia, bisognerebbe cambiare registro rapidamente: Lecce è stata una pagina nerissima.