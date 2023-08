L’indiscrezione: Marcos Antonio, il PAOK mantiene il vantaggio

Il PAOK Salonicco mantiene il vantaggio per Marcos Antonio in uscita dalla Lazio. Il club greco da almeno un paio di settimane è in pressing per il centrocampista, adesso potrebbe strappare la formula in prestito con diritto di riscatto che cercava. Negli ultimi giorni ci sono stati sondaggi di Galatasaray, Fenerbahce e di un club arabo. Ma il PAOK Salonicco mantiene la pole e spera di chiudere nelle prossime ore.

Foto: twitter Lazio