La Salernitana sta spingendo per Kostas Manolas da almeno un paio di sere e aspetta una risposta rapida anche per una questione di lista. Tuttavia il difensore greco svincolato non è convinto, c’è distanza e sta prendendo tempo. Vedremo quale sarà l’eventuale offerta del Verona per Manolas che ha anche qualche proposta dall’estero.

Foto: Instagram Manolas