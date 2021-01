L’indiscrezione: Males può lasciare il Genoa. L’Inter studia una soluzione

Darian Males era arrivato al Genoa la scorsa estate, in prestito dall’Inter, una richiesta precisa del direttore sportivo Faggiano che lo avrebbe voluto a Parma. Ma per Faggiano sappiamo com’è finita, adesso anche l’attaccante svizzero classe 2001 può lasciare la Liguria, l’Inter sta studiando una soluzione. Males ha un paio di proposte dalla Serie B che per ora non intende prendere in considerazione, mentre potrebbe essere interessato a qualche sondaggio arrivato dalla Slovenia.

Foto: sito ufficiale Genoa