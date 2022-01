L’indiscrezione: Maldonado al Catanzaro, domani il via libera. E su Iemmello..

Un colpo in arrivo per il Catanzaro, di spessore per il centrocampo. Si tratta di Luis Maldonado, classe 1996, originario dell’Ecuador, in scadenza di contratto con il Catania. I documenti sono pronti, ma siccome serve il via libera del Tribunale per le note vicissitudini (un discorso che riguarda Calapai atteso dal Crotone), nella giornata di domani sarà tutto a posto.

Capitolo Iemmello: l’incontro di pochi giorni fa e la volontà del diretto interessato di tornare nella sua città avevano fatto la differenza, ma la situazione ora è entrata in una fase di stand-by. E quindi può tornare di moda l’Avellino, da sempre interessato, a meno che non spunti un club di Serie B.

Foto: Logo Catanzaro