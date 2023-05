L’indiscrezione: Maiuri tra la conferma a Sorrento e la “sirena” Giugliano

Vincenzo Maiuri ha fatto un eccellente lavoro a Sorrento, l’allenatore ha vinto il campionato di Serie D valorizzando 5-6 Under e confermando di avere le idee molto chiare. Adesso Maiuri valuterà la proposta del Sorrento in base ai programmi per il prossimo campionato di Serie C. Ma dalla categoria superiore ci sono stati sondaggi del Giugliano che si è salvato con Raffaele Di Napoli in panchina e che presto prenderà una decisione anche sull’attuale allenatore.

Foto: sito Sorrento