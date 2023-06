Enzo Maiuri è stato grande protagonista alla guida del Sorrento, con una promozione in Serie C che ha galvanizzato un’intesa tifoseria. Malgrado i corteggiamenti di altri club, Giugliano in testa, ora Maiuri sta per rinnovare il contratto con il Sorrento. Pronto un biennale, l’avvocato Gianni Prete sta definendo gli ultimi dettagli.

Foto: sito Sorrento